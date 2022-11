Zelensky in visita a Kherson

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a sorpresa a Kherson, da dove nei giorni scorsi si sono ritirati i soldati russi. Lo riferiscono diversi media di Kiev, citando la Reuters. Secondo la Reuters, che ha un testimone sul posto, Zelensky ha ringraziato la Nato e i Paesi alleati europei per il sostegno e ha parlato alle truppe. "Stiamo andando avanti. Siamo pronti per la pace, la pace per tutto il nostro Paese".