Zelensky: i russi hanno lasciato trappole esplosive a Kherson

“Cari ucraini. Oggi siamo tutti entusiasti insieme. Non so se c'è almeno una persona che non abbia visto il video del nostro popolo a Kherson che saluta i difensori ucraini. Mesi di occupazione russa, mesi di umiliazione per il nostro popolo, mesi di storie secondo cui la Russia sarebbe stata lì da sempre. Ora c'è un mare di bandiere ucraine per le strade. La gente non ha mai pensato di rifiutare l'Ucraina. E il mondo lo vede ora. Vede cosa significa quando gli ucraini incontrano la propria gente. Vede cosa significa l'unità degli ucraini. E capisce perché dobbiamo liberare la nostra intera terra dagli invasori. I nostri esperti hanno molto lavoro da fare. Quasi 2.000 oggetti esplosivi sono già stati rimossi. Prima di fuggire da Kherson, gli occupanti hanno distrutto tutte le infrastrutture critiche - comunicazioni, approvvigionamento idrico, riscaldamento, elettricità. Ma ripristineremo tutto, credetemi”.