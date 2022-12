Ricette di Natale: La crema di frutta guarnita

Prima delle feste di Natale la chef Rita Monastero ci ha aperto le porte della sua casa per regalarci qualche consiglio su come realizzare piatti facili, gustosi e ‘a basso impatto energetico’.

La cucina proposta da Rita Monastero è da sempre attenta all'impatto ambientale e al riutilizzo degli scarti nella creazione delle ricette.

Nel video propone una crema di frutta guarnita a piacere da gustare come merenda o come dessert a fine pasto. Per realizzarla sono necessari i seguenti ingredienti:

Crema di frutta guarnita

200 g di succo o spremuta fresca di frutta

25 g di fecola di patate

25 g di zucchero

guarnizioni a piacere (granella di pistacchio, lamelle di mandorle o simili)

Consumi energetici: per questa ricetta è stato utilizzato il fornello a gas 5 minuti per addensare il succo con gli altri ingredienti