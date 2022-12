Ricette di Natale: porzioni di panna cotta salata

Alla vigilia di Natale la chef Rita Monastero ci ha aperto le porte della sua casa per regalarci qualche consiglio su come realizzare piatti facili, gustosi e ‘a basso impatto energetico’.

La cucina proposta da Rita Monastero è da sempre attenta all'impatto ambientale e al riutilizzo degli scarti nella creazione delle ricette.

Nel video propone delle piccole porzioni di panna cotta salata, dal colore bianco che richiama il Natale, guarnite a piacere. Per realizzarle sono necessari i seguenti ingredienti:

Porzioni di panna cotta salata

250 g di panna

120 g di parmigiano

6 g di colla di pesce da sciogliere in acqua tiepida

Sale e pepe q.b.

Noce moscata q.b.

Pancarrè

Guarnire a piacere

Consumi: per questa ricetta sono stati utilizzati il forno microonde per 30 secondi a 900 Watt per scaldare la panna, i fornelli 5 minuti per la tostatura del pane.