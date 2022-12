Jenin, sedicenne palestinese uccisa durante un raid dell'esercito israeliano

Un'adolescente palestinese è stata uccisa nella notte, durante un raid dell'esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordania. Lo ha annunciato il ministero della Salute palestinese. Jana Zakarna, 16 anni, è stata colpita alla testa durante gli scontri scoppiati nel corso del raid, secondo il ministero. L'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, ha riferito che l'adolescente si trovava sul tetto della sua casa, nel quartiere dove è avvenuta l'incursione dell'esercito israeliano, ed è stata trovata morta dopo il ritiro delle truppe israeliane. Anche altri tre palestinesi sono rimasti feriti, secondo la Mezzaluna Rossa palestinese. L'esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato di essere a conoscenza della morte dell'adolescente e che "l'incidente è oggetto di indagine". Scontri tra forze israeliane e uomini armati palestinesi sono scoppiati durante l'incursione dell'esercito in cui sono stati arrestati "tre ricercati sospettati di essere coinvolti in attività terroristiche", ha fatto sapere Israele. "Durante l'operazione, i sospetti hanno lanciato esplosivi e sparato pesantemente contro i soldati. I soldati hanno risposto con colpi veri contro i sospetti armati", ha aggiunto l'esercito. Jenin, considerata una roccaforte delle fazioni armate palestinesi, e' l'obiettivo regolare dei raid dell'esercito israeliano. Più di 40 palestinesi sono stati uccisi quest'anno durante le operazioni israeliane nella sola area di Jenin, tra cui molti combattenti ma anche la famosa reporter di Al Jazeera Shireen Abu Akleh. Dall'ondata di attacchi anti-israeliani di marzo e aprile, le forze israeliane hanno effettuato piu' di duemila raid in Cisgiordania, operazioni che spesso portano a scontri con la popolazione palestinese o con i miliziani