Argentina - Croazia 1-0: ci pensa Messi su calcio di rigore

Argentina-Croazia 1-0 al 31'.

Imbucata nell'area di rigore croata di Alvarez atterrato da Livakovic. È rigore per l'Albiceleste. Nessun dubbio per Orsato. Al 33' Messi si presenta sul dischetto e non sbaglia, con un rigore calciato in modo magistrale fredda Livakovic che pure aveva intuito la traiettoria.

Per Messi 11 gol al Mondiale, stacca Batistuta e diventa il miglior realizzatore dell'Argentina nella storia del torneo.