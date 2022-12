Argentina - Croazia-2-0: micidiale ripartenza Albiceleste, Alvarez mette dentro di destro

Al 39' raddoppia l'Argentina. Azione di contropiede rapidissima sugli sviluppi del calcio d'angolo per la Croazia, con Messi che recupera palla prima di essere atterrato, ma il pallone finisce ad Alvarez all'altezza del centrocampo. L'attaccante si invola centralmente, vince due rimpalli e batte Livakovic per il gol del 2-0. Doppio vantaggio per l'Argentina. Festa grande sugli spalti.

Julian Alvarez ha segnato in 6 delle sue 8 presenze con l'Argentina in tutte le competizioni.