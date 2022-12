Il Portogallo non si ferma più. Al 92' va in rete per la sesta volta con un gran gol dell'attaccante del Milan, Rafael Leão.

Gol bellissimo del talento portoghese che dal vertice dell'area destra mira l'angolo alto e sigla il 6-1 disegnando un arcobaleno contro il quale nulla può il malcapitato Sommer.