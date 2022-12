Achille Lauro ospite di Fiorello: dal nuovo singolo "Che sarà" alla versione ‘puffa’ di Rolls Royce

Giacca e pantaloni neri, Achille Lauro intona “Che sarà”: il nuovo singolo mentre dei ballerini vestiti di rosso col viso coperto, salvo una piccola fessura per gli occhi, gli girano intorno. In studio Fiorello, Biggio, Casciari, Danti ballano per poi accogliere il cantautore romano. Lo show è garantito con Fiorello che sventola il foglio con il testo della versione ‘puffa’ del brano ‘Rolls Royce’, canzone che Lauro ha presentato al 69° Festival di Sanremo. “Chi siamo non lo so. Gli strani e buffi ometti blu E solo alti su per giù. Oh sì, due mele o poco più sì sì. Oh sì noi puffi siam così. Noi siamo strani puffi blu. Puffiamo un poco su per giù eh eh. Oddio due mele o poco più. Ah ah ah. Puff Royce, Puff Royce. Vivono via da qui. Nell'incantata città. C'est la vie. Puff Royce Puff Royce Puff Royce. Voglio una vita così”. E ancora “Puff Royce, Puff Royce e Gargamella è così. C'est la vie”.