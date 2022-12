Afghanistan, la clamorosa protesta: il professore strappa i suoi diplomi in diretta tv

“Questo Paese non è un posto per l’educazione”, ha detto un docente dell’Università di Kabul durante un'intervista alla televisione afghana prima di strappare in diretta i suoi diplomi, tra cui la laurea, davanti all’attonito conduttore: “Non mi servono più questi diplomi. Se mia sorella e mia madre non possono studiare mi rifiuto di accettare questo sistema”.

Il frammento di trasmissione di Tolo News che ha visto la clamorosa protesta contro l'esclusione delle donne dalle scuole e dalle università imposto dai Talebani è stato condiviso da Shabnam Nasimi, ex consulente del governo britannico, ed è diventato rapidamente virale.