Afghanistan, l'istruzione negata: le studentesse non possono entrare e i ragazzi rifiutano l'esame

Urlano davanti all'università di Takhar in Afghanistan quando le guardie talebane le respingono: “Non potete più entrare”. La decisione del governo talebano è operativa, le studentesse, e le donne in generale, non potranno più accedere all'istruzione universitaria per un periodo indefinito. Un ulteriore colpo al diritto all'istruzione e alla libertà delle donne afghane. “Si raccomanda di attuare l'ordine e di sospendere l'istruzione femminile fino a nuovo avviso”, recita una lettera firmata dal ministro dell'Istruzione superiore. Così sono gli studenti maschi, della facoltà di medicina dell'Università di Nangarhar, ad abbandonare l'esame conclusivo del semestre. Un gesto di solidarietà che trova il muro delle autorità: l'ordine riguarda la sospensione dell'istruzione femminile in tutte le università sia pubbliche sia private. Soltanto tre mesi fa, migliaia di donne si erano presentate agli esami di ammissione e agli atenei erano state imposte regole stringenti quali la segregazione di genere nelle aule e docenti di sesso femminile o anziani. Alla protesta si è unito il Segretario di Stato Usa Antony Blinken: “I Talebani non possono aspettarsi di essere un membro legittimo della comunità internazionale se non rispettano pienamente i diritti di tutti in Afghanistan. Questa decisione avrà delle conseguenze”.