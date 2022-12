Allarme bomba, interrotto il concerto di Natale di Patti LaBelle: l'artista portata via dal palco

C'è una bomba e due agenti di sicurezza si precipitano sul palco per mettere al sicuro Patti LaBelle: la cantante statunitense, di 78 anni, aveva appena eseguito due brani e stava chiacchierando candidamente con il pubblico quando si è ritrovata circondata. Incredula e disorientata grida: “Why”, qualcuno in platea ride poi l'annuncio: “Bisogna evacuare il teatro per un allarme bomba”. La sala è quasi piena e raccoglie una capienza di 2.500 posti. Così è stato interrotto - da quello che si rivelerà un falso allarme - il concerto di Natale di Patti LaBelle a Milwaukee, nel Wisconsin. La perquisizione, avvenuta subito dopo l'evacuazione, non ha rivelato ordigni esplosivi. E dopo lo spavento, LaBelle dovrà riprogrammare il suo spettacolo.