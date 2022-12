Alluvione a Milazzo allagamenti nella zona del porto: auto semisommerse. Danni ai locali

Violenta ondata di maltempo in Sicilia. Un temporale ha colpito l'area tirrenica del Messinese, in particolare Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Terme Vigliatore, provocando l'inondazione delle strade, piccoli smottamenti, e lo straripamento dei torrenti. Il sindaco di Milazzo ha consigliato ai cittadini di non uscire di casa. A causa del maltempo chiusa un tratto dell'autostrada Palermo-Messina.I vigili del fuoco di Messina hanno ricevuto un numero elevato di chiamate. Numerose le operazioni di soccorso a persone intrappolate nelle auto sommerse dall'acqua, bloccate in casa e in un centro commerciale. Potenziato il dispositivo di soccorso provinciale, anche con l'invio di uomini dai comandi della Sicilia orientale, come riferisce il Giornale di Sicilia. Il forte vento ha fatto saltare le corse per le Eolie. Dal pomeriggio, a causa del forte vento di scirocco, le isole non sono più raggiungibili, e il mare sta flagellando le coste più esposte.