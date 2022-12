Alzheimer, Cattaneo: “Dalla ricerca arriverà la soluzione”

“Rita Levi- Montalcini ha avuto un ruolo fondamentale nella comprensione del cervello. Lei ha fornito un paradigma scientifico che ha spiegato molti dei meccanismi con cui le cellule nervose trovano il loro bersaglio con cui si formano le connessioni nervose. Le ricerche di Rita Levi- Montalcini sono un pilastro della scienza. Nell’ultima decade della sua vita Rita Levi- Montalcini ha fondato l’Ebri, l’Istituto europeo di ricerca sul cervello che costituisce la sua eredità scientifica” ha affermato Antonino Cattaneo presidente della Fondazione Ebri.

“All’Ebri i ricercatori italiani e stranieri fanno ricerca nel campo delle malattie neurodegenerative, sviluppando nuovi candidati farmaci che sono attivamente in fase di sperimentazione verso la clinica. Tra questi c’è una molecola modificata dell’Ngf stesso, scoperto dalla Montalcini, che agisce come neuroprotettore per le cellule del cervello. L’Ebri è molto attento a perseguire l’applicazione verso la clinica di questa molecola” ha spiegato Cattaneo e ha aggiunto “Insieme a questa molecola si stanno sviluppando terapie geniche contro la malattia di Alzheimer e le altre malattie neurodegenerative”.

“L’Alzheimer non si riuscirà a risolvere con un singolo approccio. Ancora non ci sono dei farmaci risolutivi per la malattia di Alzheimer ma dalla ricerca verrà una soluzione, la questione non è se arriverà la soluzione ma quando arriverà. Solo la ricerca poterà ad una soluzione” ha assicurato il presidente dell'Ebri.