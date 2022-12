Come nasce il mito di Pelé, dagli archivi Rai un Amarcord sul Rei do futebol

Amarcord ricorda Pelè in questo speciale i bianco e nero, realizzato nel 1964.

Nato il 23 ottobre del 1940 a Tres Coracoes in Brasile, Pelé ha segnato in carriera più di 1200 reti, stabilendo un record difficilmente attaccabile (in pratica, è quasi la media di un gol a partita). Inoltre, è l'unico giocatore ad aver vinto tre campionati del mondo (ne ha disputati in totale quattro) e precisamente: nel 1958, nel 1962 e nel 1970. La sua storia cominciò nel 1956 quando fu notato Waldemar de Brito, che lo accompagnò a San Paolo del Brasile per un provino per il Santos. Debuttò tra i professionisti il 7 settembre 1956 con un gol che lo lanciò nella sua strabiliante carriera.