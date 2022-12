Antonio Cassano mantiene la promessa: il tuffo in piscina per Leo Messi, ma l'acqua è gelata

“Qui ci sono 2 gradi ma sono pronto a fare il bagno in piscina per celebrare la vittoria dell'Argentina”, è questa la promessa di Antonio Cassano al neo campione del mondo Leo Messi in vista della finale tra Argentina e Francia. Il risultato, oramai noto, ha spinto l'ex attaccante a mantenere parola. Così Cassano si è fatto immortalare durante il tuffo notturno al grido di “Le promesse vanno mantenute, Leo campioni del mondo”. Il salto in vasca e poi l'impatto con l'acqua gelida: “Che freddo”. Immagini da ridere così come tutte le sue esilaranti previsioni, raramente azzeccate, sulla Bobo TV in collaborazione con la Rai. A poche ore dalla finale, Cassano aveva elogiato il lavoro dell'allenatore dell'Argentina, Lionel Scaloni, capace di aver avuto il merito di essere riuscito a portare Messi verso quel traguardo mai raggiunto in carriera: il titolo Mondiale. “Scaloni ha il grande merito di essere entrato nella testa del giocatore più grande di sempre”, aveva dichiarato Cassano. A 35 anni, Messi come Maradona ha traghettato l'Argentina.