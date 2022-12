Apollo lascia per la prima volta i giardini della Reggia di Versailles - il video

La Fontana di Apollo è stata sollevata dalla sua base al centro dei sontuosi giardini di Versailles.

L’iconica opera in bronzo dorato di Jean-Baptiste Tuby viene rimossa per la prima volta dal suo bacino da quando vi fu collocata nel 1671 durante il regno di Luigi XIV per un restauro che durerà 18 mesi. Finora i lavori di restauro si erano limitati alla superficie.

“L'Apollo ha subito l'impatto del tempo", ha dichiarato a Reuters Jacques Moulin, architetto capo di Versailles, i danni “non sono dovuti al piombo, ma alle strutture metalliche delle sculture".

Queste strutture che da più di tre secoli sostengono la fontana - composta da 13 statue e pesante 30 tonnellate - si sono arrugginite e deformate, rendendo necessario un intervento che già da diversi anni era considerato urgente.

Il gruppo scultoreo in piombo che rappresenta il dio che sorge dal mare alla guida del suo carro trainato da quattro cavalli e circondato di delfini e tritoni è posto al centro del bacino nel cuore del giardino della reggia, vera e propria celebrazione dell’apoteosi del Re Sole.

I lavori di restauro consisteranno nello smontaggio delle statue, con il restauro e la doratura delle 13 sculture e il rafforzamento della base in pietra.

"Come sapete, ci stiamo preparando per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Con gli eventi di equitazione che si svolgeranno qui, avremo il Carro di Apollo maestoso e fiammeggiante, come sfondo per quei Giochi", ha detto Catherine Pegard, presidente dell’ente pubblico che amministra la Reggia di Versailles.