L'accorato appello di Marisa Laurito per l'Iran: "Questi ragazzi sono eroi, bisogna stare con loro"

Trasmesso all'interno del programma di Rai Tre, l'appello dell'attrice ha colpito e commosso. "Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi...sono ragazzi che lottano per la libertà e li stanno ammazzando".

La Laurito ha ricordato che il prossimo 7 gennaio 2023 il teatro Trianon Viviani, di cui è direttrice artistica, ospiterà una manifestazione pro Iran in contemporanea con il teatro Officine Pasolini a Roma.