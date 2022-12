Armi nascoste in un bosco, le mani della Ndrangheta a New York: 18 arresti

'Ndrangheta: le mani della criminalià calabrese fino a Manhattan, nel cuore di New York: 18 arresti della Polizia italiana, in collaborazione con l'Fbi.

L'indagine, coordinata dalla Dda di Catanzaro ed eseguita dalla Polizia di Stato, nasce nel marzo del 2020 su input informativo del Federal Bureau of Investigation di New York: proprio da pressioni e richieste di denaro nel cuore della Grande Mela.

Tra i reati contestati, associazione di tipo mafioso finalizzata al narcotraffico, estorsione aggravata dal metodo mafioso nonchè porto e detenzione illegale di armi e munizioni. Duecento gli agenti impegnati all'alba nell'operazione, coordinata dalla Direzione Centrale Anticrimine.

Prefetto Messina: "Operazione completa ciclo che ha portato a 200 arresti"

Una operazione che - il Direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, il prefetto Francesco Messina - "completa un ciclo repressivo che negli ultimi 10 giorni ha interessato diverse Squadre mobili italiane, coordinate dalle rispettive Procure ordinarie e distrettuali (Milano, Roma, Napoli, Brescia,Salerno, Perugia, Latina, Reggio Calabria, Catania, Trapani e Catanzaro), consentendo l'esecuzione da parte della Polizia di ben 200 arresti".