L’assalto alla gioielleria con tute ignifughe: spaccano tutto, i clienti terrorizzati, un ladro cade

Rapinatori armati e vestiti con tute ignifughe hanno fatto irruzione in una gioielleria a Melbourne, in Australia, riuscendo a rubare oggetti costosi per migliaia di dollari. La rapina, avvenuta nel centro commerciale davanti ai clienti terrorizzati, si è consumata velocemente. Armati di piede di porco e mazze, la banda ha distrutto gli espositori in vetro e recuperato una grande quantità di gioielli. Non è mancato l'imprevisto, uno dei malviventi scivola sui vetri e cade poi si rialza e torna di nuovo dentro tra le urla incessanti delle persone presenti che assistono inermi. La fuga, dirà la polizia a posteriori, avverrà a bordo di un mezzo rubato.