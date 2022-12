L'autolavaggio diventa una scultura di ghiaccio - Video

Un autolavaggio nella cittadina di Lakeway in Texas si è trasformato in una specie di scultura di ghiaccio alla vigilia di Natale a causa delle temperature gelide che, anche nello Stato del sud degli Stati Uniti, sono scese oltre i 10 gradi sotto zero dopo il passaggio della bufera artica che ha fatto decine di vittime in tutto il Paese lasciando centinaia di migliaia di persone senza energia elettrica.

Il maggior numero blackout si è verificato a est, nel New England, con oltre 150mila persone senza corrente in Maine, New Hampshire, Vermont, Connecticut, Massachusetts e Rhode Island.