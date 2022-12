Avvistati per la prima volta piccoli di iguana rosa alle Galapagos

Per la prima volta dalla scoperta della specie gli scienziati hanno trovato alcuni piccoli iguana rosa delle Galapagos, un rettile a rischio di estinzione che vive solamente su una delle isole dell'arcipelago ecuadoregno.

Il direttore della ONG Galapagos Conservancy Washington Tapia non nasconde l’emozione: "Non avevamo mai visto una giovane iguana rosa. La specie è stata descritta per la prima volta nel 2009. Prima di allora, l'iguana rosa non era conosciuta. Da allora, non avevamo mai trovato esemplari giovani".

Originaria delle pendici del vulcano Wolf, sull'isola Isabela delle Galapagos, l'iguana è in pericolo. Secondo le stime ne sono rimaste solo poche centinaia. L'iguana rosa nasce verde e inizia a cambiare colore più avanti nel corso della vita.

La scoperta è importante per la tutela della specie, ha detto alla Reuters Washington Tapia: "Si tratta di una scoperta importante per la tutela di questa specie che è sull'orlo dell'estinzione. Stimiamo che esista una popolazione di non più di 200-300 esemplari adulti".

L’iguana, che può raggiungere i 47 cm di lunghezza, è stata scoperta per la prima volta dai ranger del parco nazionale nel 1986. Gli scienziati hanno impiegato decenni per riconoscere l'iguana rosa come una specie separata dalle altre presenti sull'isola.