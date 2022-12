Basilicata, tragedia sfiorata a Maratea: le immagini dell'imponente frana che divide la Statale 18

A pochi giorni dalla frana di Ischia un altro evento si è verificato a Castrocucco, una frazione di Maratea in Basilicata. La caduta massi sulla strada statale 18 Tirrena inferiore arrivata sulla spiaggia di Castrocucco ha di fatto paralizzato un'arteria già condizionata da fenomeni del genere. Un progetto per risolvere queste criticità c'è già, ha ricordato l'assessore alle infrastrutture Donatella Merra e “si tratta, in particolare, della realizzazione di due tratti in galleria”. Si potrà affrontare il problema serenamente visto che la tragedia non c'è stata. Fortunatamente, nessuno transitava sul quel tratto di strada nel momento in cui la frana è venuta giù.