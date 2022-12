Influenza, Bassetti: "Quest'anno è partita a razzo e fa paura"

I dati del rapporto InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità ci dicono che "l'influenza è tornata peggio di come ci aveva lasciato nel 2019 ed è partita a razzo, siamo tornati alla forza propulsiva dell'influenza del 2009 con numeri alti anticipati rispetto alla stagione. Abbiamo numeri importanti già a fine novembre. Sicuramente oggi fa paura anche per tutto quello che si porta dietro con una quantità di virus paninfluenzali, patologie da pneumococco e anche polmoniti. Come proteggersi? Abbiamo la vaccinazione, invito anziani e fragili ad effettuarla al più presto" afferma Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive ospedale Policlinico San Martino di Genova.