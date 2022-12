Belgio, camion in panne resta sui binari: i tentativi disperati poi il violento impatto col treno

Un terribile copione già visto: il tempo che occorre per mettere in moto i soccorsi e fermare un treno in corsa quasi mai si rivela sufficiente. È successo di nuovo nel comune di Ardooie, nelle Fiandre Occidentali, dove un treno si è schiantato contro un camion rimasto sul passaggio a livello con il motore in avaria. I vari tentativi di spostare il mezzo pesante falliscono. La situazione degenera quando arriva il convoglio ferroviario. I tecnici e l'autista si allontanano, l'impatto è devastante: il tir viene trascinato mentre il treno deraglia. Quattro passeggeri hanno riportato ferite lievi. Sospesi i servizi tra la città di Deinze e il comune di Lichtervelde.