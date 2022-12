Benedetto XVI, dal soglio pontificio alla rinuncia

Joseph Ratzinger, il Papa emerito, scomparso all'età di 95 anni, ha trascorso gli ultimi dieci nel suo appartamento tra le mura del monastero Mater Ecclesiae, nella Città del Vaticano, dove si è ritirato dal 2013 per dedicarsi alla preghiera e ai suoi scritti teologici. Salito al soglio pontificio il 19 aprile 2005 con il nome di Benedetto XVI, Ratzinger è rimasto in carica fino al compimento del suo 86esimo compleanno quando decise di ritirarsi: "Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio – dichiarò l’11 febbraio 2013 – sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino", che lasciò ufficialmente il 28 febbraio.