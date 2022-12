Berlino, strade allagate dopo l'esplosione dell'acquario: “Conteneva un milione di litri d'acqua”

La vasca dell'acquario “conteneva un milione di litri d'acqua”. Sono circa 100 gli agenti sul posto fra polizia e vigili del fuoco e sono stati messi a disposizione bus riscaldati per gli ospiti che gradualmente lasceranno l'hotel coinvolto nell'esplosione dell'acquario. Secondo una prima ricostruzione, un forte rumore è stato udito intorno alle 5.45 e intorno a quell'ora è arrivata una segnalazione alle autorità. “Attualmente Karl-Liebknecht-Straße a Mitte è chiusa in direzione di Unter den Linden da Spandauer Straße. C'è molta acqua in strada” che “fuoriesce dall'acquario di Spandauer Straße. L'intera area è attualmente bloccata”, ha twittato il servizio per il traffico di Berlino.