Bomba esplode in trincea, soldato ucraino vivo per miracolo: un sibilo e poi l'esplosione

Incredibile video dal fronte della guerra. In una località imprecisata, una bomba esplode in trincea: si vede un soldato ucraino che resta vivo per miracolo: il sibilo e poi l'esplosione con la nube di polvere, il militare rimane miracolosamente indenne e sorride.

Dai social di Kiev il filmato diviene virale: il giovane militare scruta dal buco nel terreno, poi il lampo ed il salvataggio, mentre probabilmente è ripreso con un cellulare da un commilitone.

Ieri la visita alle truppe del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella regione orientale di Donetsk, che la Russia rivendica come propria dopo un discusso referendum. L'area - in particolare intorno alla città di Bakhmut - è ora il principale obiettivo dei combattimenti dopo che le forze ucraine hanno riconquistato Kherson nel sud il mese scorso. Zelensky l'ha definita "l'area più difficile che protegge non solo l'est, ma tutto il nostro stato".

Si pensa che entrambe le parti abbiano subito pesanti perdite nell'area, come riportato anche dai rapporti dell'intelligence britannica: la battaglia per Bakhmut è stata paragonata ai combattimenti durante la prima guerra mondiale a causa delle trincee, degli alberi carbonizzati e del fango che sono diventati una caratteristica del paesaggio.