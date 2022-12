Bonaccini a Rainews24: "Partito plurale, le correnti dividono. Non ho mai rottamato ho sempre unito"

"Io non solo non ho rottamato, ma ho sempre unito e questo è il compito della classe dirigente". Lo ha detto Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, rispondendo a una domanda su Rainews24. "Non ho mai utilizzato il termine rottamazione neppure quando votai Renzi al congresso a fine 2013. Non mi è mai piaciuta come parola, non l'ho mai usata. È una espressione che rischia di essere non solo arrogante, ma anche non rispettosa di chiunque voglia stare in una comunità e in una famiglia. Per me non esistono nemici tra gli avversari, figuriamoci se ci sono nel Pd. Se vincerò il congresso chiederò a Elly Schlein e Paola De Micheli se vorranno dare una mano. E se vinceranno loro io un minuto dopo darò una mano, se lo vorranno. Troppe volte nella storia del Pd i dirigenti si sono combattuti l'un l'altro".

Rispondendo a una domanda su un eventuale “ticket” con Picierno, Bonaccini ha ricordato anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, “leader della mozione congressuale”: "Pina Picierno è vicepresidente del parlamento europeo, una donna giovane, del sud, ha preso voti mettendoci la faccia quando si è candidata alle Europee. Lei, al pari di tanti altri e altre, è una figura che può fare bene nel Pd. Mi affiancherà in questa sfida, come tanti altri e altre. Se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai insieme. Sarà una delle figure che mi affiancheranno".

E sulle correnti interne ai dem: "Il Pd non può che essere plurale", ma questo non significa "continuare a vivere di correnti fossilizzate, che più che dare un contributo di idee sono diventate un elemento divisione invece che di unità. E che hanno mandato avanti non i meritevoli, ma i fedeli ai capicorrente di turno". "Qualche dirigente del Pd nazionale, da 20 anni in parlamento e che ha sempre fatto il capocorrente - ha detto ancora a Rainews24 - dice che io non potrei garantire il pluralismo. Ma io il partito ho contribuito a fondarlo e quando ho avuto opinioni differenti con il gruppo dirigente non me ne sono mai andato. È troppo comodo andarsene, bisogna restare insieme".

Per quanto riguarda i tempi lunghi del congresso dem: "Avevo chiesto di anticipare i tempi del congresso, già settimane e mesi fa, ho visto che avevo poca gente intorno a me, ma avevo ragione io. Avremmo dovuto fare molto più in fretta. Ora è difficile cambiare, a poche settimane dallo svolgimento, alla luce del fatto che in due regioni come Lazio e Lombardia si vota per le regionali". Ma per il futuro "bisognerà cambiare le regole. La gente normale non comprende come sia possibile metterci sei mesi a fare un congresso. Siamo rimasti l'unico partito a farlo e questo lo difendo, ma va conciliato con tempi più normali e non fare la figura dei marziani", ha aggiunto Bonaccini.