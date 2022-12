Brian May commenta il titolo onorifico di "Sir": per i miei genitori e per mia moglie

“Non mi sono ancora abituato ad essere chiamato ‘Sir’. Sorrido ogni volta che qualcuno lo dice. È molto bello. Non so se dovrei essere ‘Sir Brian’ o ‘Sir Bri’ o altro. Penso ufficialmente di essere Sir Brian Harold May, perché Harold era il nome di mio padre - è un onore per lui, ne sarebbe entusiasta, ovviamente, ma non è qui. E penso che entrambi (i suoi genitori, ndr) sarebbero così entusiasti. Questa è una delle prime cose che pensi quando qualcuno ti fa un onore, vero? Che mio ​​padre sarebbe contento, che mia madre sarebbe contenta. Quindi sì, sarò molto consapevole di portarli in qualche modo con me alla cerimonia”.



Poi dice scherzando: “Roger Taylor ne sarà turbato. Ma no, gliel'ho già detto. Potevo non dirlo a Rog? È stato molto, molto gentile e si è congratulato. È tutto molto bello. Io e Rog andiamo molto d'accordo di questi tempi. Dovrei toccare ferro quando lo dico perché storicamente abbiamo discusso di tutto come fanno i fratelli, suppongo. Ma in questi giorni penso che abbiamo un sano rispetto reciproco e ci sosteniamo molto a vicenda, credo, il che è fantastico".



Parlando della moglie Anita Dobson: “Ne è elettrizzata. Ne è molto felice. Sì, Lady Anita, si divertirà. Ed è un brivido per me essere farla partecipe di questo onore. Mi fa sentire orgoglioso che venga celebrata anche lei perché Dio sa che non sarei qui senza di lei”.



“È un onore, ma è anche una specie di sfida. È come dare a qualcuno una licenza o conferire una specie di incarico perché ciò che un cavaliere dovrebbe fare è uscire e fare del bene nel mondo. Ed è questo che sento più di ogni altra cosa, mi dà un po' di più, forse un po' più di fiducia, un po' più di energia, un po' più di potere per fare le cose che cerco di fare”.