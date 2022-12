Brittney Griner è partita da Abu Dhabi per gli Stati Uniti

La star della WNBA Brittney Griner dovrebbe atterrare a San Antonio, come ha detto al Washington Post un funzionario militare. Dopo il suo arrivo, Griner sarà portata in una struttura medica a San Antonio dove sarà sottoposta ad esami clinici e cure e si riunirà con sua moglie, Cherelle Griner, e i suoi genitori. Biden ha approvato il rilascio di Bout, un trafficante di armi noto come il “mercante di morte” ( la sua storia ha ispirato il film di “Lord of war” di Nicolas Cage) più di un decennio dopo la sua condanna, commutando la sua pena detentiva di 25 anni.

Lo scambio, avvenuto in aeroporto, può considerrsi un remake di quanto avveniva in piena “guerra fredda”

“E' una giornata bellissima per me e la mia famiglia”, dice la moglie della giocatrice di basket: “Sono grata al presidente Biden”.