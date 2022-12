Buenos Aires, 2 tifosi si lanciano dal ponte sul bus dei giocatori dell'Argentina: uno cade a terra

Milioni di persone, forse 4 o 5, hanno accolto la 'carovana' della nazionale argentina campione del mondo: a Buenos Aires, tra un'esplosione di gioia, lacrime e canti le strade si sono trasformate in un ‘formicaio’ per Lionel Messi e il resto dei giocatori dell'Albiceleste. Durante il tour a bordo di un bus scoperto, tra un ingente servizio di sicurezza, non sono mancate scene di follia. All'altezza di un cavalcavia, alcuni tifosi hanno provato a lanciarsi sul bus dei campioni. Uno è riuscito nell'impresa, l'altro è caduto a terra. Situazioni limite difficili da gestire. Intanto la Seleccion si è ritrovata nel mezzo di situazioni imprevedibili. Dallo schivare i cavi elettrici ai tifosi che si lanciano tra l'euforia sul pullman dei propri beniamini. Il malcapitato, però, deve aver fatto male i conti e l'atterraggio non è stato dei migliori. L'episodio ha costretto gli organizzatori a un cambio repentino di programma: così dal bus i giocatori argentini sono saliti a bordo di un elicottero.