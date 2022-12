Bufera sul capo della polizia, fermata in strada sulla golf car: mostra il distintivo ed evita multa

Mary Elizabeth O'Connor, capo della polizia di Tampa dallo scorso febbraio, dopo 22 anni di carriera al servizio della comunità, si è ritrovata vittima del suo distintivo. Fermata in strada a bordo di una golf car, che secondo le regole statunitensi non può viaggiare in strada senza targa, avrebbe tentato di evitare la multa. La scena è stata ripresa integralmente dalla body cam indossata dal vicesceriffo che li ha fermati. Nel video si può sentire il poliziotto che spiega a lei e a suo marito, alla guida, il motivo del fermo: in sintesi un mezzo senza licenza non può circolare sulla strada pubblica.

O'Connor chiede: “La telecamera è accesa”. Il vicesceriffo risponde “Sì” e la donna continua: “Spero ci lascerai andare stasera”, tirando fuori il distintivo. L'agente si rivolge alla coppia dicendo di aver avuto molti problemi con le golf cart e che è stato un piacere conoscerli. La conversazione prosegue e a un certo punto prende una piega scivolosa. Il capo della polizia afferma: “Se mai avrai bisogno di qualcosa, chiamami” lasciando il proprio biglietto da visita. E lui: “Va bene” e lei sottolinea: “Davvero, sono seria”.

Ma quando le immagini sono diventate pubbliche, il capo della polizia di Tampa si è scusata con il sindaco e con i cittadini: “Nessuno è al di sopra della legge, me compresa. Abbiamo sbagliato a portare in strada una golf cart senza targa. È la prima volta che ci accade una cosa del genere. Con il senno di poi, mi sono resa conto di aver avuto un comportamento inappropriato, ma non era il mio intento. Sapevo di essere ripresa e non volevo mettere il vicesceriffo in una posizione scomoda. Ho già chiamato il dipartimento di Pinellas spiegando di essere pronta a pagare per una potenziale citazione”.

Dura la reazione della sindaca Jane Castor che ha definito “inaccettabile” il comportamento di O'Connor: “Riteniamo tutti responsabili, indipendentemente dalla loro posizione. O'Connor dovrà rispondere in base alle leggi vigenti”.