Il cacciatore di ghiacciai

L’obiettivo di Garrett Fisher non è scientifico: con la sua macchina fotografica vuole catturare la bellezza dei ghiacciai per le future generazioni. Da tempo i satelliti stanno documentando il loro inesorabile ritiro e sebbene le immagini dallo spazio abbiano fornito dati fondamentali agli scienziati, per Garrett sono troppo remote, troppo bidimensionali.

Così, il 41enne originario dello Stato di New York plana basso e lento sui ghiacciai con il suo Piper Super Cub monomotore del 1965 che ha restaurato un paio di anni fa, per immortalare in tutta la loro maestosità quelli che chiama i "gioielli della corona" della natura: "Uso un vecchio aereo di piccole dimensioni per volare su tutti i ghiacciai rimasti che non si trovano nelle regioni polari".

Cresciuto alle porte di Buffalo, Fisher adorava suo nonno, un pilota dilettante che restaurava aeroplani nel negozio vicino casa. Garrett aveva due anni quando è salito per la prima volta su un aereo e ha conseguito il brevetto di pilota a 17.

Alla fine degli anni Novanta ha cominciato a interessarsi dei ghiacciai e della loro sorte. Da allora sono diventati un’ossessione per questo fotografo autodidatta.

Garrett Fisher ha trascorso anni a documentare i ghiacciai in Nord America e in Europa. Recentemente ha spostato la sua attenzione sulla Scandinavia, trascorrendo l'estate scorsa nei cieli della Norvegia dove ha scattato alcune immagini spettacolari.

"Non è una raccolta di dati", spiega ad Associated Press, "è una rappresentazione emotivamente coinvolgente di questi ghiacciai mentre sono ancora qui, perché questi panorami non torneranno fino alla prossima era glaciale, che potrebbe essere tra decine di migliaia di anni".