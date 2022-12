Messico, cade da una nave da crociera: salvo dopo 20 ore in acqua. Le ultime parole: “Vado in bagno”

Venti ore in mare, poi il salvataggio, documentato da questo video, che a detta della Guardia Costiera è avvenuto al limite. È incredibile la storia di James Michael Grimes, caduto dalla nave da crociera mentre stava andando in bagno. È il Giorno del ringraziamento, il 24 novembre, quando il ventottenne si sta divertendo con i suoi 18 parenti in viaggio a Cozumel, in Messico. A un certo punto comunica alla sorella di avere la necessità di raggiungere la toilette.

Cosa sia successo in quel frangente non lo ricorda, confessa ai microfoni di Good Morning America, noto programma televisivo dell'emittente statunitense Abc, che ha raccolto in esclusiva le sue dichiarazioni: “Temevo di annegare, volevo rivedere la mia famiglia. Ero determinato a farcela. Non avrei mai accettato di morire così”. Originario di La Fayette, Alabama, Grimes cade in acqua intorno alle 23. “Quando ho ripreso conoscenza la nave non c'era più. Non so come abbia fatto a galleggiare da svenuto. Il Signore mi ha protetto”. Durante l'attesa dei soccorsi, il giovane ha raccontato di aver mangiato un pezzo di bambù galleggiante, di aver visto la pinna di uno squalo e dato calci a qualcosa che gli urtava sulla gamba.