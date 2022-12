Calca al concerto di Asake, 2 i morti: non ce l'ha fatta l'addetta alla sicurezza gravemente ferita

Sono due i morti al concerto dell'esponente dell'afrobeat nigeriano Asake tenutosi lo scorso 15 dicembre alla Brixton Academy di Londra. La polizia ha infatti reso noto che dopo la 33enne Rebecca Ikumelo, anche la 23enne Gabrielle Hutchinson non ce l'ha fatta ed è spirata in ospedale. La vittima era una delle guardie di sicurezza assunte per l'evento di quella sera", ha dichiarato la polizia in un comunicato.

Il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi: un'altra ragazza di 21 anni, è in condizioni critiche, ha dichiarato ancora la polizia che sta conducendo le indagini per appurare lo svolgimento dei fatti, quando i fan hanno sfondato le porte del locale causando un affollamento oltre il consentito: i media parlano di un migliaio di persone senza biglietto. In totale sono state otto le persone che sono state trasportate in ospedale dopo essere state travolte dalla folla all'inizio del concerto.

Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere a circuito chiuso e le riprese fatte con i telefonini, oltre a raccogliere le testimonianze delle persone presenti. Al momento è stato stabilito che le tre donne erano tutte nell'atrio della Brixton Academy che può contenere un massimo di 5.000 persone.

Il cantante Asake si è detto "devastato" in una dichiarazione postata su Instagram. "Sono sopraffatto dal dolore e non avrei mai potutoimmaginare che una cosa del genere potesse accadere", ha aggiunto.