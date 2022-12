Cina, dilagano bizzarri dispositivi anti Covid: una coppia fa la spesa sotto una cerata full body

È diventato virale questo video che immortala una coppia, “dentro una bolla”, mentre fa la spesa al mercato. I due sono completamente protetti e non passano inosservati: alla mascherina hanno preferito utilizzare una cerata a mo' di campana. Una protezione full body proprio in vista delle politiche restrittive, ma meno rispetto al passato. Il governo, infatti, intende allentare le maglie della politica 'zero Covid' fatta soltanto di lockdown, quarantene e

test obbligatori e in qualche modo permettere maggiori libertà. Le ultime proteste sono state un campanello di allarme. Questa inversione di marcia, però, comporterà inevitabilmente un aumento di contagi. Stando alle notizie non ufficiali il bilancio delle vittime dell'ultima ondata di coronavirus nella capitale cinese è aumentato progressivamente. E ora che le persone che si sottopongono ai test si riprendono in casa, la Cina ha dichiarato che non sarà più possibile tenere un conteggio accurato del numero di nuovi casi.