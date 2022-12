Cina: lancio riuscito per il satellite di test Vdes, sistema per le comunicazioni marittime

La Cina ha lanciato con successo, dal centro di lancio satelliti di Jiuquan nel nordovest del Paese, un nuovo satellite di test per la tecnologia VDES.

Portato in orbita dal razzo Kuaizhou-11 Y2, si tratta di uno dei satelliti che implementeranno la tecnologia chiave del sistema di comunicazioni tra navi VHF Data Exchange System (VDES): un upgrade del già esistente Automatic Vessel Identification System (AIS), utilizzato in ambito navale allo scopo di evitare le collisioni fra le unità in navigazione.

Pur mantenendo le funzioni originali dell'AIS, aggiunge nuove componenti, come il sistema di messaging Application Specific Messages (ASM) e una terza componente per le comunicazioni marittime digitali, chiamata VHF Data Exchange (VDE). Da una parte, quindi, la tradizionale componente di terra, dall'altra un collegamento satellitare.

Secondo il centro operativo si tratta della missione di volo numero 23 per un razzo Kuaizhou-11.

Fonte video: CnccTv