Zemin, Xi: "E' stato un grande leader marxista"

Alla commemorazione per la morte dell'ex leader cinese Jiang Zemin al memoriale di Stato di Pechino intorno alle corone di fiori ci sono davvero tutti. Oltre alla moglie Wang Yeping, le massime autorità dello Stato e il presidente cinese Xi Jinping che ha reso omaggio a Zemin con un discorso solenne.

Zemin, scomparso il 30 novembre scorso, "Zemin è stato un grande leader e un grande marxista, ha assicurato la sopravvivenza del partito comunista dalle tempeste politiche avvenute alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90, in patria e all'estero e in cui il socialismo globale ha subito gravi complicazioni. In particolare il presidente Xi Jinping, rieletto recentemente al suo terzo mandato, cosa inedita per il grande paese asiatico dove finora, per un leader erano previsti solo due mandati, ha elogiato l'ex leader Zemin per aver sostenuto la "chiara opposizione" del governo alle proteste a favore della democrazia di piazza Tienanmen del 1989, mentre il paese affrontava gravi turbolenze.

"A cavallo tra la primavera e l'estate del 1989, c'è stata una grave tempesta politica in Cina", riferendosi alle manifestazioni pro-democrazia. "Il compagno Jiang Zemin ha con fermezza sostenuto e portato avanti la giusta decisione del governo sulla sua netta opposizione ai disordini, difendendo il potere dello stato socialista e salvaguardando gli interessi fondamentali del popolo", ha aggiunto Xi, ricordando anche la successiva lotta di Jiang alle "sanzioni decise" dall'Occidente e da altri paesi in risposta alla stretta sul dissenso decisa da Pechino.

"Zemin ha iniettato nuova vitalità e modernizzato l'economia del paese", ha aggiunto tra gli inchini dei presenti.

Il capo del Partito Stato ha continuato, tra i partecipanti in piedi ad ascoltarlo: "Non credete nel male, non temete né i fantasmi né la pressione e fate del vostro meglio per superare tutti i tipi di difficoltà e sfide sulla via da seguire", ha detto Xi descrivendo la morte di Jiang come una perdita incalcolabile. "Il paese deve trasformare il dolore in forza e usare la sua eredità per scrivere un nuovo capitolo nello sviluppo del partito".

La morte di Jiang è arrivata in un momento tumultuoso per la Cina, dove le autorità sono alle prese con rare proteste di strada diffuse tra i residenti stanchi dei duri freni della politica Zero Covid-19, cavallo di battaglia della politica di Xi, dopo tre anni dall'inizio della pandemia.