Condannato a 21 anni l'uomo che sparò al dog sitter di Lady Gaga

Secondo quanto riferito dall'Ufficio del procuratore generale di Los Angeles, l'uomo ha patteggiato la condanna, che prevedeva l'accusa di tentato omicidio. Secondo le autorità, la banda non era a conoscenza del fatto che i cani, che possono arrivare a costare diverse migliaia di dollari, appartenessero alla cantante.

L'episodio risale al 24 febbraio 2021: il dog sitter, Ryan Fischer, stava portando a spasso i tre bulldog francesi della cantante vicino a Sunset Boulevard, quando è stato bloccato da due assalitori, tra cui James Howard Jackson, all'epoca ventenne. Nella colluttazione con la vittima partì un colpo di pistola, fortunatamente non letale. I due bulldog rubati, di nome Koji e Gustav, furono consegnati illesi in una stazione di polizia e restituiti alla cantante due giorni dopo il rapimento. Un terzo bulldog che all'epoca era in giro con Fischer, riuscì a fuggire e fu trovato successivamente dalla Polizia.

Lady Gaga, che stava girando un film a Roma, lanciò un appello pubblico sui social e una ricompensa di 500mila dollari per ritrovare i suoi cani.

La donna che riferì di aver trovato i cani e che li consegnò alla polizia, Jennifer Mc Bride, fu successivamente accusata di essere un complice del fatto, ma per ora il suo caso è rimasto in sospeso, secondo quanto riferito dall'ufficio del procuratore distrettuale.