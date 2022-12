Convoglio russo preso a sassate in Siria: i mezzi accelerano per limitare i danni

Secondo i funzionari russi le truppe Usa non sono benvenute in Siria, pertanto i social media ucraini rilanciano queste immagini che immortalano alcuni giovani contestatori mentre attendono al varco le truppe di Mosca. L'episodio in Siria avviene mentre la Russia sta cercando di convincere la Turchia a non avviare un'operazione di terra nel Nord del Paese. Secondo il rappresentante speciale del presidente della Federazione russa per il Medio Oriente e l'Africa, il viceministro degli Esteri Mikhail Bogdanov: “I contatti continuano, per ora le operazioni di terra non sono state avviate, il che significa che ci sono successi”. Stando ai recenti colloqui tra Turchia e Russia, il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha espresso al capo del Cremlino Vladimir Putin di ritenere “imperativo” che Mosca “elimini” le forze curde dal Nord della Siria. “È importante liberare i combattenti curdi dal confine fino a una profondità di almeno 30 chilometri”, c'è scritto nella nota diffusa dopo il recente contatto tra i due leader. Erdogan ha minacciato di lanciare una nuova incursione nel nord della Siria per avere la meglio sulle forze curde che lui ritiene responsabili dell'attentato che, a novembre, ha ucciso sei persone a Istanbul.