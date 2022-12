Corea. Lo scontro tra un autobus e un camion provoca un devastante rogo in autostrada - Video

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato su un'importante arteria autostradale sudcoreana propagandosi rapidamente. Tragico il bilancio con almeno 5 morti e 37 feriti.

A innescare il rogo, secondo quanto riferito dai media locali, sarebbe stata la collisione tra un autobus e un camion. Il traffico intenso al momento dell'incidente ha reso difficile per i veicoli uscire dall'area avviluppata dalle fiamme. Un testimone ha riferito all'emittente televisiva YTN di aver udito una esplosione.

Non è ancora noto cosa abbia causato la collisione e l'incendio e quale carico stesse trasportando il camion. Un funzionario dei Vigili del Fuoco presente sul posto ha dichiarato che le cause sono ancora in fase di accertamento, anche se l'incendio è stato spento.

Un video fornito dai Vigili del Fuoco di Gyeonggi-do alla Reuters mostra una tettoia antirumore avvolta dalle fiamme poco dopo lo scoppio dell'incendio sulla Second Gyeongin Expressway vicino alla capitale Seul.