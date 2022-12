Processo all'anarchico Cospito, sarà la Corte Costituzionale a decidere

Nulla di fatto nel processo d'Appello bis ad Alfredo Cospito e Anna Beniamino, già condannati nel processo Scripta Manent per gli attentati della Federazione Anarchica Informale. Per loro la Cassazione aveva rinviato in Appello su un singolo episodio, i pacchi bomba alla caserma degli allievi carabinieri di Fossano (Cuneo) nel 2006, riqualificando il reato in strage politica, con l'ergastolo come pena fissa. Nell'udienza del 5 dicembre, però, la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha accolto alcune eccezioni della difesa dei due anarchici e ha deciso di rinviare alla Corte Costituzionale la decisione sulla concessione o meno delle attenuanti in presenza di una recidiva, come nel caso di Cospito.