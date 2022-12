Covid in Cina, ospedali pieni e morti in fila nelle corsie: l'allarme dell'epidemiologo

L'epidemiologo Eric Feigl-Ding lancia l'allarme sulla situazione sanitaria in Cina, rilanciando su Twitter alcuni video che mostrano ospedali al collasso e barelle con pazienti deceduti in fila nelle corsie. “Il 60% della popolazione cinese sarà contagiata nei prossimi 90 giorni, così come il 10% di quella globale”, scrive. “Quello che succede in Cina non resta in Cina. Quello che succede in Cina ha significative implicazioni per l'economia, l'industria farmaceutica e la salute pubblica mondiale”, è il commento di un altro utente della piattaforma.