Crepitio di pallottole, un soldato ucraino spara con un vecchio Kalashikov dalla trincea a Bakhmut

Nel filmato un vecchio kalashnikov, ed un altro fucile di precisione, all'interno della piccola trincea un soldato ucraino, che spara prima da un lato, poi dall'altra feritoria, contro i russi.

I combattimenti più pesanti stanno avvenendo in Ucraina orientale, nella regione di Donetsk, con le forze russe che cercano di avanzare.

"Nella direzione di Bakhmut, il nemico continuerà a concentrare i suoi sforzi principali sulla conduzione di operazioni offensive", così lo stato maggiore delle forze armate ucraine.

Secondo Kiev, Mosca cerca ulteriori progressi e hanno bombardato diverse città, tra cui Bakhmut e le vicine Soledar, con i mercenari della corporazione militare privata russa Wagner - che include detenuti graziati - in prima linea, e Opytne.

E Bakhmut, città chiave nell'Ucraina orientale, è precipitata in una guerra di trincea che ricorda la prima guerra mondiale, con centinaia di morti e feriti segnalati quotidianamente, poiché né le forze russe né quelle ucraine sono state in grado di compiere lì una svolta significativa dopo mesi di combattimenti. Come altri insediamenti, è in gran parte abbandonata poiché i bombardamenti incessanti russi, quasi tutti gli edifici sono in macerie.

Ieri nel bollettino dello stato maggiore ucraion, le unità delle Forze di Difesa hanno respinto "gli attacchi degli invasori russi nelle aree degli insediamenti di Novoselivske, Stelmakhivka e Bilogorivka nell'oblast di Lugansk e Bilohorivka, Yakovlivka, Bakhmut, Kurdyumivka, Krasnohorivka, Kamian ka, Vodiane, Pervomaiske e Maryinka nell'oblast' di Donetsk".

Ma le tuppe di Vladimir Putin continuano a premere. Per impedire l'avanzata dei soldati ucraini verso Svatove e Lyman, le truppe dello zar - secondo Kiev - starebbero equipaggiando e sostenendo nuove unità e coloro che hanno subito perdite.

"Verso Kherson, il nemico sta difendendo le linee precedentemente occupate" ha fatto sapere lo stato maggiore di Kiev.

"Le aree con insediamenti situate sulla riva destra del fiume Dnipro nell'oblast di Kherson sono state sottoposte a bombardamenti di artiglieria e carri armati. Il nemico non smette di bombardare i sobborghi e la città di Kherson stessa".

I russi avrebbero inoltre preso di mira con l'artiglieria gli insediamenti di Seredyna Buda, Bachivsk, Bilopylla, Budky e Krasnopilla dell'oblast di Sumy.