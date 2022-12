Crisi in Perù, militare spara ad altezza uomo: l'arresto del Presidente è costato finora 27 morti

I pubblici ministeri hanno dichiarato che Pedro Castillo è in arresto per il sospetto di aver tentato di usurpare il potere in violazione della Costituzione. E ora il Parlamento peruviano potrebbe valutare positivamente la proposta che prevede di anticipare al 2023 le elezioni del presidente e del Congresso originariamente previste per il 2026, proposta sostenuta da Dina Boluarte (La vicepresidente subentrata a Castillo). Intanto la famiglia del presidente deposto ha ottenuto asilo dal Messico e si trova nell'ambasciata messicana a Lima in attesa del permesso di viaggiare all'estero. Lo riferisce il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard. Il Perù sta attraversando una crisi politica iniziata lo scorso 7 dicembre, quando il presidente Pedro Castilloha provato a sciogliere il Parlamento prima di del voto di impeachment che lo riguardava. Arrestato, sono iniziate le proteste per chiedere a Boluarte di dimettersi e fissare elezioni generali anticipate per sostituire lei e tutti i membri del Congresso. Il bilancio degli scontri nelle manifestazioni è al momento di almeno 27 morti.