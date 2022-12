Crollano le temperature in Cina: lo spettacolo del primo ghiaccio sulle cascate Hukou

Crollano le temperature anche in Cina e, per la prima volta in questa stagione, le celebri cascate di Hukou sul Fiume Giallo si gelano creando un affascinante scenario invernale.

Il flusso delle acque nel segmento del Fiume Giallo che interessa le cascate è sceso a 510 metri cubi al secondo rispetto ai soliti 800 metri cubi al secondo.

Ad aggiungere spettacolo nello spettacolo il sole invernale che illumina il vapore prodotto dalle acque impetuose e forma un suggestivo arcobaleno sospeso sulla cascata.

Situata in una stretta gola tra le province dello Shanxi e dello Shaanxi, la cascata di Hukou è una popolare attrazione turistica, nota anche per il fragore che il precipitare delle acque produce.