Cultura, Sangiuliano: "In Italia i musei costano meno. Ipotesi biglietto al Pantheon"

I musei italiani costano meno rispetto alle altre nazioni: “il Louvre ad esempio è più caro degli Uffizi”. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a Rainews 24 fa il punto della situazione sul patrimonio artistico e su come il governo intende valorizzarlo.

Da iniziative come #domenicalmuseo, che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali a interventi mirati come la possibilità di introdurre un biglietto al Pantheon. "Il sito più visitato da noi è il Pantheon che è gratuito, adesso stiamo riprendendo un vecchio accordo che c'era stato tra la Curia, il comune di Roma e il ministero per cercare di introdurre un biglietto, magari tutelando tutta una serie di categorie, magari verificando se i cittadini di Roma possano essere esentati dal pagamento. Serve uno studio al riguardo, però se ricaviamo, come è possibile, 10 milioni di euro l'anno dal Pantheon questi soldi saranno vincolati alla manutenzione del sito", ha detto il ministro.

"Di una cosa sono convinto, la cultura, che è un fatto spirituale, può anche essere un fattore di sviluppo economico per il nostro paese. Oggi (ndr con le aperture del 26 dicembre) sono stati tanti i visitatori, anche stranieri come americani e asiatici", ha aggiunto “e l'arte e la cultura sono momenti di crescita di ciascuno di noi, come recita anche la Costituzione”.

Sulla Carta giovani, ha precisato, "per quest'anno non cambia nulla. Per il prossimo anno faremo un tavolo con i rappresentanti del mondo dello spettacolo, degli editori, di tutte le categorie e metteremo a punto la Carta cultura giovani con Isee e una Carta del merito che sarà riconosciuta a a chi consegue 100/100 alla maturità". "Si è detto che questo strumento ci è stato imitato in tutta Europa, non è esattamente così perché si riconosce un ammontare molto più basso di quello riconosciuto in Italia - conclude - Lavoreremo per fare uno strumento, la Carta cultura giovani e la Carta del merito, d'accordo con gli operatori del sistema".