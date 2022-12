Degenera la festa a Buenos Aires: scontri dopo la parata dei campioni, assaltata una banca

Alcuni indossano ancora la maglietta dell'Argentina e fino a qualche ora prima stavano saltando insieme a Messi & co. Poi la situazione è degenerata quando la polizia antisommossa è intervenuta per cercare di rimuovere alcuni fan saliti sulla cima dell'obelisco in Piazza della Repubblica. Le immagini mostrano i momenti di tensioni: un gruppo di persone sfondano i cancelli del Banco Galicia, prelevano degli oggetti e li caricano su un minivan.