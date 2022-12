Nel video una donna contesta l'invasione dell'Ucraina e viene scaraventata fuori dall'autobus

Sull'autobus una donna critica le modalità dell'invasione dell'Ucraina e ne discute con alcuni passeggeri quando un uomo decide che ne ha abbastanza e, una volta giunto alla fermata, la afferra con violenza, la solleva dal sedile e la trascina verso la porta. La maggior parte dei passeggeri preferisce non intervenire, solo un ragazzo si avvicina ai due e tenta di trattenere l'uomo. La donna stava affermando che "la televisione ha un grande potere" nel distorcere l'informazione, che l'esercito russo è andato in Ucraina male equipaggiato e che ha rubato di tutto, tenendo a precisare di non essere ucraina ma di essere “stata là” solo un paio di volte.